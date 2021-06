Vipal Rubber: Osteuropa genießt hohe Priorität, aber nicht nur

Vipal Rubber gehört weltweit zu den führenden Herstellern von Produkten für die Reifenrunderneuerung und -reparatur und feiert dieses Jahr sein 15-jähriges Bestehen in Osteuropa. Neben einem Vertriebszentrum in Slowenien, das seit 2006 besteht, betreibt Vipal Rubber auch eine Niederlassung in der Region, die mittlerweile rund 50 lokale Kunden in Tschechien, der Slowakei, Polen, der Balkanregion und den baltischen Ländern bedient, wobei Tschechien dabei darunter der größte Markt für den aus Brasilien stammenden Anbieter darstellt.

