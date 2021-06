Mit Reifen Göggel Fahrrad gewinnen

Die deutsche Nationalelf tritt am Mittwoch (23. Juni) gegen Ungarn an. Wer beim Zusatz-Tipp von Reifen Göggel mitmacht, kann ein 26-Zoll-BKT-Fahrrad, einen Aral-Tankgutschein im Wert von 50 Euro oder eine Michelin-Powerbank gewinnen. Der Tipp sollte unter tippspiel@goeggel.com oder über einen Kommentar in den Sozialen Medien von Reifen Göggel abgegeben werden. Sollte spätestens vor Spielbeginn da sein. Dabei auf die richtige Spielpaarungs-Angabe achten: UEFA EURO 2020 „Deutschland gg Ungarn“: