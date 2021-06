Pneuhaus Rütihof bietet ab sofort mit Ladestationen für Elektroautos

Ab sofort können Kunden mit Elektrofahrzeugen die zwei Ladestation der Pneuhaus Rütihof AG in Jona-Rapperswil und in Rüti in Anspruch nehmen. Die Reifen- und Autoexperten sind eine der ersten Schweizer Premio-Betriebe, die diesen Service anbieten.

„Wir möchten mit den neuen Schnellladestationen ganz bewusst den nächsten Schritt in die Zukunft gehen“, so der geschäftsführende Inhaber Ralph Treichler. „Das Ladennetz im Land wächst rasant und wir freuen uns, Fahrern von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Autos die attraktive Möglichkeit zu geben, ihr Fahrzeug nun auch bei unseren zwei Standorten aufzuladen.“ Die Schnellladestationen der Firma Alfen für Typ-2-Stecker (AC bis 22 kW) ständen den Kunden rund um die Uhr zur Verfügung. cs