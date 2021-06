RTC Kuttnick spendet 750 Euro an lokale Kita – 30-jähriges Bestehen

Am 1. Juni konnte RTC Reifen- und Autoservice Kuttnick das 30-jährige Bestehen feiern. Der Reifenhändler mit Sitz in Samswegen bei Magdeburg (Sachsen-Anhalt) nahm das Datum des Internationalen Kindertags zum Anlass, die Kinder der lokalen Kindertagesstätte „Ohrewichtel“ mit einem Spendenscheck in Höhe von 750 Euro zu überraschen. Wie Kita-Leiterin Julia Singer betont, wolle man das Geld in ein neues Klettergerüst investieren. Während der Übergabe der Spende durch die beiden Reifenhändler Matthias Ecke und Alf Rabe konnten die Kita-Kinder den Kuttnick-eigenen Pannen-Lkw und einige mitgebrachte Reifen bestaunen und sich anschließend im Fahrzeug fotografieren lassen. ab