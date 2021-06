Toyo Tires beim 24h-Rennen vertreten

Auch Toyo Tires wird am 24h-Rennen am Nürburgring (3. bis 6. Juni 2021) teilnehmen. Und zwar mit der Novel Corporation, einem spezialisierten Lexus-Tuner. Mit ihm sei im vergangenen Jahr eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet worden, heißt es in einer Mitteilung. Der Reifenhersteller hat Pneus für die Fahrzeuge Toyota Supra GT4 und Lexus RC F gestellt, die von Novel Racing und Ring Racing eingesetzt werden. cs