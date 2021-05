Die Altreifenhalde in Schleswig-Holstein wird zum Teil geräumt – Kosten 1,4 Millionen Euro

Seit Jahren lagern in Groß Offenseth-Aspern in Schleswig-Holstein 8.000 Tonnen Altreifen. Der Eigentümer und die Umweltbehörde hatten sich jahrelang darum gestritten. Jetzt werden die Pneus zum Teil beseitigt. Sie werden an ein Zementwerk in die Türkei geliefert. Täglich sollen drei Lkw-Ladungen abgeholt werden. Bis August seien damit mindestens 4.000 Tonnen abtransportiert. Der Räumungsauftrag werde etwas weniger als 1,4 Millionen Euro kosten, heißt es beim Norddeutschen Rundfunk. cs