BKT spendet 475 Fahrräder

BKT will Anreize für einen umweltfreundlichen Transport schaffen und übergibt 475 Fahrräder an verschiedene europäische Partner Verbände und Vereine. Das sind Fußballvereine in Italien und Frankreich oder aber die Messe Mailand, damit die Mitarbeiter innerhalb und außerhalb des Messegeländes emissionsfrei unterwegs sind. In den kommenden Monaten sollen weitere Fahrräder ausgeliefert werden. cs