Hankook unterstützt seit zehn Jahren gemeinnützige Organisationen

Hankook unterstützt seit fast zehn Jahren gemeinnützige Organisationen im Rhein-Main-Gebiet. Beim Unternehmen und seinen Mitarbeitern spiele das soziale Engagement schon immer eine große Rolle. So konnten auch im „Corona“-Jahr 2020 trotz der Absage praktisch aller geplanten und für die Spendenerzielung besonders wichtigen Events und durch besondere Verkaufsaktionen insgesamt 31.594,14 Euro für den Verein „Hilfe für krebskranke Kinder e. V.“ in Frankfurt und die „Stiftung Bärenherz“ in Wiesbaden übergeben werden.

Weitere Unternehmen – “die mit dem Reifenhersteller befreundet sind” – hätten nochmal rund 8.400 Euro oben draufgelegt, sodass insgesamt rund 40.000 Euro übergeben werden konnten. Seit 2011 unterstützt Hankook die beiden Organisationen. Insgesamt seien bisher schon rund 400.000 Euro zusammengetragen worden. cs