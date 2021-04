Datenmarktplatz Caruso in neuem Gewand

Die Caruso GmbH hat eine komplett überarbeitete Version ihres gleichnamigen Datenmarktplatzes online gestellt. Bei der Überarbeitung des Onlineangebotes sind demnach nicht nur die Rückmeldungen der Nutzer berücksichtigt worden, sondern die Neugestaltung spiegele auch die „enormen Erfolge“ wider, welche die Mehrmarkenplattform in den zurückliegenden Jahren erreicht habe, heißt es. Sie soll Kunden ermöglichen, auf Basis von vernetzten Fahrzeugdaten Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und Branchen zu erstellen. Alle verfügbaren Daten und Pakete lassen sich dem Unternehmen zufolge einfach entdecken, abonnieren und verwalten. Zumal bei dem Relaunch der Datenplattform laut Tina Rauschenbach, Head of Customer Experience bei dem Betreiber, es ein wichtiger Aspekt „war, die dahinter liegende technische Komplexität vor unseren Nutzern zu verbergen“. Für Interessenten an dem Angebot wird eine Anmeldemöglichkeit für einen dreimonatigen Probezeitraum geboten unter https://portal.caruso-dataplace.com/auth/login. cm