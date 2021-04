B&J Rocket überträgt Vertriebsaufgaben an neuen Key Account Manager

Die B&J Rocket Sales AG hat einen neue Key Account Manager. Christian Wolf soll bei dem Marktführer für Werkzeuge der Reifenrunderneuerung für Deutschland und für Teile Europas die Betreuung des bestehenden Kundenstamms in der Runderneuerung und der Industrie übernehmen, heißt es dazu in einer Mitteilung. Darüber hinaus soll Wolf in diesen Regionen neue Märkte für B&J-Rauwerkzeuge erschließen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



