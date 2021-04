Drei Borbet-Designs für den Toyota Yaris verfügbar

Fahrer des neuen Toyota GR Yaris können schon jetzt auf drei verschiedene Aluminiumräderdesigns von Borbet zurückgreifen. Ab sofort seien die Räder BY, GTX und LX18 in verschiedenen Größen und Farbvarianten mit auflagenfreiem Teilegutachten lieferbar – weitere Produkte und Ausführungen sollen in Kürze folgen, heißt es beim Räderhersteller. Das GTX sei etwa mit auflagenfreiem Teilegutachten in „titan glossy“ und „black rim polished matt“ in 8,5×19 Zoll mit Einpresstiefe 40 für ihn erhältlich. Genauso auch die Designs BY und LX18. cs