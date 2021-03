„Diese Nachricht wird sich in fünf Sekunden selbst vernichten“ – besser wär’s manchmal

Ab dem Jahr 1966, in dem der Schauspieler Tom Cruise gerade einmal vier Jahre alt war, flimmerten die ersten Episoden der Serie „Mission: Impossible“ im US-Fernsehen. Von den gut 170 bis 1973 produzierten Folgen sollen es damals zunächst nur etwas mehr als 20 ins deutsche Fernsehen geschafft haben unter dem Namen „Kobra, übernehmen Sie“. Später bzw. ab Anfang der 1990er-Jahre wurden hierzulande dann auch die anderen Folgen ausgestrahlt, wenn auch teils unter dem Titel „Unmöglicher Auftrag“, bevor 1996 der erste Kinofilm „Mission: Impossible“ mit eben Tom Cruise auf die Leinwand kam. Warum das alles für jemanden aus der Reifenbranche wichtig bzw. von Belang sein könnte, wird sich jetzt sicherlich so mancher fragen. Zur Erklärung: Der Protagonist in Serie wie Film hat Aufträge meist per Nachricht erhalten, die sich kurz nach dem Abhören – so jedenfalls üblicherweise die letzte Information auf dem dafür zum Einsatz kommenden Medium – selbst vernichtet. Das hätten sich sicherlich auch einige Reifenhändler von dem Schreiben gewünscht, das ihnen nach eigenen Angaben unlängst ins Haus geflattert ist von der in Hamburg ansässigen Firma Global-Trust, die sich auf ihren eigenen Webseiten als „Agentur für Empfehlungsmarketing“ beschreibt.

In dem Schriftstück wird den Empfängern dazu gratuliert, dass sie zu „Deutschlands Top-Reifenhändlern“ gehörten. Die habe das „Ergebnis der aktuellen Google-Rezensions- und Reputationsliste“ ergeben. Dies sollte man – so die Hamburger – nach Möglichkeit doch auch nach außen dokumentieren, indem man das sogenannte „Global-Trust-Zertifikat sowie das Web-Siegel für die aufmerksamkeitsstarke Kommunikation“ bestelle. Dafür wird gleich auf der nächsten Seite des Schreibens ein entsprechendes Angebot unterbreitet zu einem Preis von 469 Euro. Dafür soll der Besteller abgesehen beispielsweise von einer Urkunde und einem Glas-Award außerdem noch „alle 14 Tage (…) eine Top-Google-Bewertung“ erhalten genauso wie ihm versprochen wird, dass „jeglicher negativer Content“ inklusive selbst „hartnäckiger“ Kritik die Firma des Bestellenden betreffend „bestmöglich aus dem Internet gelöscht“ werde. „Es nutzt niemandem etwas, wenn potenzielle Kunden von Ihrer Top-Leistung keine Kenntnis nehmen können, weil Sie online nicht durch positive Darstellung auffallen“, redet Global-Trust nun ganz augenscheinlich dem Reifenhandel ins Gewissen nach offenbar bereits auch anderen Branchen, wie ein YouTube-Video der Autodoktoren belegt.

Nachvollziehbar, dass der eine oder andere so kontaktierte Betrieb die den Schreiben als Muster beigefügte Urkunde sofort zum Beispiel auf seinen Webseiten präsentiert, ohne zuvor das Kleingedruckte gelesen zu haben. Dort steht nämlich, dass eine „gewerbliche Nutzung des Web-Siegels, der goldenen Urkunde, des goldenen ‚Top‘-Aufklebers, des Glas-Pokals, der Verweis auf die Global-Trust ‚Top-Liste‘ ausdrücklich nicht gestattet“ ist. Was mit einer Zuwiderhandlung verbunden ist, haben einige Reifenhändler inzwischen am eigenen Leib erfahren müssen und dokumentiert die norddeutsche „Agentur für Empfehlungsmarketing“ im Übrigen auch auf ihrer eigenen Facebook-Präsenzz. „Aus gegebenem Anlass wird erneut darauf hingewiesen, dass die Verwendung der Global-Trust-Urkunde oder der Markenzeichen ohne Abschluss des Reputationsvertrages nicht hingenommen werden kann. Regelmäßig müssen wir viel Zeit und Mühe in die Bekämpfung der Urkundsmissbräuchler investieren“, ist da zu lesen mit Bespielen von Firmen, denen im Zuge dessen eine Unterlassungserklärung inklusiver der Forderung von „Schadenersatz wegen illegaler Urkundennutzung“ ins Haus geflattert ist oder im weiteren Verlauf dann eine einstweilige Verfügung. christian.marx@reifenpresse.de