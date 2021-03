P Zero DHE: Wettkampfreifen für den neuen Ferrari 488 GT Modificata

Der Pirelli P Zero DHE wurde als Erstausrüstung für den neuen Ferrari 488 GT Modificata ausgewählt. Das Auto in limitierter Auflage ist ausschließlich für den Einsatz bei Track-Day-Rennen sowie bei „Ferrari Club Competizioni GT“-Veranstaltungen vorgesehen. Der im vergangenen November angekündigte 488 GT Modificata hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt bei den Finali Mondiali Ferrari 2020, die vom 4. bis 7. März auf dem Marco Simoncelli Misano World Circuit in Italien stattfand.

