Falken spendet Reifen für Corona-Impf- und Testteams

Mitsubishi Motors in Deutschland hat den mobilen Impf- und Testteams der Johanniter-Unfall-Hilfe zur Unterstützung der Pandemie-Bekämpfung 17 Outlander Plug-in Hybrid Fahrzeuge kostenlos zur Verfügung gestellt. Zur Unterstützung des Mitsubishi-Projekts „Gemeinsam gegen Corona“ hat die Falken Tyre Europe GmbH 17 Reifensets des Ganzjahresreifens Falken Euroall Seasons AS210 der Dimension 225/55 R18 102V XL an Mitsubishi Motors in Deutschland kostenlos überlassen. „Wir waren sofort von der Möglichkeit begeistert, uns mit unseren Reifen am Kampf gegen die Corona-Pandemie zu beteiligen“, kommentiert Markus Bögner, COO und President bei Falken Tyre Europe GmbH die Spende. „Bereits im letzten Jahr konnten wir mit unserem Partner Point S vierzig Bereitschaftsfahrzeuge des DRK-Hochtaunus mit neuen Reifen ausrüsten.“ cs