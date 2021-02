Das R65-Rad von Ronal gibt es jetzt auch in 19 Zoll

Das Doppelspeichenrad Ronal R65, welches in den drei Oberflächen Silber, Jetblack-matt und Cerium Grey verfügbar ist, gibt es nun in einer weiteren Größe. Neben den bisherigen Dimensionen 6.5×16, 6.5×17 und 7.0×18 Zoll ist sie neu auch in 8.0×19 Zoll in ausgewählten Lochkreisen und für bestimmte Modelle in Seriengrößen sowie mit ECE-Freigabe für den aktuellen 1er BMW, Hyundai i30 N und Mercedes Vito erhältlich. cs