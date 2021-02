Nexen Tire erhält drei OE-Freigaben für den aktuellen Audi A3

Audi gibt gleich drei aktuelle Nexen-Reifenmodelle für die Erstausrüstung des neuen A3 der vierten Generation frei, und zwar die Profile N‘Fera Sport, N‘Blue S und Winguard Sport 2. Wie der Hersteller mitteilt, liefere man den UHP-Reifen N‘Fera Sport in 225/45 R17 91Y, den rollwiderstandsoptimierten N‘Blue S in 205/55 R16 91V und den Winterreifen Winguard Sport 2 in 205/55 R16 91H. Der Audi A3 Sportback ist seit knapp einem Jahr auf dem Markt und basiert auf der MQB-Plattform des Volkswagen-Konzerns. Die aktuelle Generation des Audi-Kompaktklassefahrzeugs gibt es außerdem als Limousine. ab