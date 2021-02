Nokian will bis 2025 Konzeptreifen aus rein umweltfreundlichen Materialien entwickeln

Seit Jahren entwickelt Nokian Tyres nach eigenen Angaben Reifen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Das Unternehmen verwende bereits biobasierte Materialien wie Rapsöl in seinen Produkten und forsche aktiv an der Entwicklung neuer umweltfreundlicher Rohstoffe sowie an der Verwendung recycelter Materialien. Da das Unternehmen seine Reifen jedoch so umweltfreundlich wie möglich gestalten will, hat es sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Bis zum Jahr 2025 will Nokian Tyres einen Konzeptreifen entwickeln, der vollständig aus erneuerbaren und recycelten Materialien besteht. cs