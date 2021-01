Nokian Tyres reduziert Arbeitsunfälle

Nokian Tyres meldet ein Rekordtief bei der Unfallhäufigkeit im finnischen Werk in Nokia. In 2020 habe der LTIF-Wert (Anzahl der Unfälle mit Ausfallzeiten, die an einem Arbeitsplatz pro eine Million Arbeitsstunden auftreten) bei 3,7 gelegen. In 2019 soll hier noch eine 4,3 gestanden haben.

