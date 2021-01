ZARE nimmt den 19. Partner auf: NZ Entsorgung

Die Arbeitsgemeinschaft der Zertifizierten Altreifenentsorger (ZARE) im Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk hat ein neues Mitglied: NZ Entsorgung. Das Unternehmen ist das 19. ZARE-Mitglied und deckt als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb mit Sitz in Altusried im Allgäu Teile Süddeutschlands ab. Ein Schwerpunkt des Unternehmens ist die fachgerechte Entsorgung von Altreifen und Bleibatterien. Das Unternehmen nimmt Reifen in allen Größen an, also auch die Reifen großer Ackerschlepper, von Erdmaschinen und Gabelstaplern. Aber auch Pkw- und Motorradreifen werden von dem Fachbetrieb entsorgt. Neben den Reifen kümmert sich NZ Entsorgung auch um die Entsorgung aller Werkstattabfälle. ab