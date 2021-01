Warum greifen Prämien-/Zugabe- bzw. Rabattaktionen immer mehr um sich?

War das Phänomen in lange zurückliegenden Jahren zunächst auf das Segment der Motorradreifen beschränkt, gibt es mittlerweile auch im Geschäft mit Pkw-Reifen kaum einen Hersteller mehr, der Verbraucher nicht mit irgendwelchen Prämien-/Zugabe- respektive Rabattaktionen lockt. Beim Kauf einer gewissen Anzahl bestimmter Reifen oder von Profilen für Felgen ab einer zuvor festgelegten Größe in Zoll, werden Auto- und Motorradfahrern dabei dann unter anderem Service-/Tankgutscheine, kostenlose Beigaben oder die Rückerstattung eines Teils des dabei bezahlten Preises direkt auf eigene Konto versprochen. Was genau bezweckt die Industrie aber damit? Geht es dabei tatsächlich – wie meist zu hören ist – um eine Unterstützung des Handels beim Abverkauf? Oder geht es nur um die Sammlung von Kundendaten und zu welchem Zweck?

Vielleicht hat aber auch das Qualitätsniveau heutiger Reifenmodelle mittlerweile längs ein solch hohes Niveau erreicht, dass letztlich nur noch irgendwelche Goodies für Endverbraucher den Ausschlag geben, zu dem einen statt zu dem anderen schwarzen Gummirundling zu greifen, wenn sie sich in Preis und Leistung ansonsten nicht allzu stark unterscheiden. Was meinen Sie: Warum greifen entsprechende Aktionen der Reifenhersteller immer mehr um sich bzw. was bezwecken sie Ihrer Ansicht nach damit. Sagen Sie’s uns im Rahmen der neuen Frage des Monats auf den Webseiten der NEUE REIFENZEITUNG – gerne ergänzt um einen Kommentar zu eigenen Ideen diesbezüglich, auf die wir bei unseren vorgegebenen Antwortoptionen selbst gar nicht gekommen sind. christian.marx@reifenpresse.de