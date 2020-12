Yokohama Rubber rüstet neue Porsche-Rennserie exklusiv mit Advan-Reifen aus

Yokohama Rubber wird exklusiver Reifenausrüster und Namenssponsor einer neuen nordamerikanischen Porsche-Motorsportserie: der Porsche Sprint Challenge North America by Yokohama. In der Serie, die ab kommendem März mit acht Rennen in den USA und in Kanada an den Start gehen wird, werden 911 GT3 Cup und 718 Cayman GT4 Clubsport gefahren, ausgerüstet mit Rennsportreifen vom Typ Advan A005 für trockene und Advan A006 für nasse Fahrbahnverhältnisse. Motorsportengagements seien für Yokohama Rubber ein wichtiger Bestandteil in der Entwicklung neuer Reifentechnologien, heißt es dazu in einer Mitteilung des japanischen Reifenherstellers. ab