Yokohama bleibt Eishockey-Partnerschaften 2021 treu

Für den Sport ist 2020 kein leichtes Jahr. So hat die Deutsche Eishockey Liga gerade eine mehr als neunmonatige Corona-Zwangspause hinter sich. Doch am 17. Dezember wurde nun in die neue Spielzeit gestartet. Reifenhersteller Yokohama gibt parallel dazu die Fortsetzung seiner bisherigen Mannschaftssponsorings bekannt. Das japanische Unternehmen ist somit auch 2021 wieder Team-Partner der Düsseldorfer EG, Mitglied im Eisbären Berlin Supporterclub und Reifenpartner des EHC Red Bull München.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



