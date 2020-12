Glücksrad drehen für 15, 20, 25 oder 40 Prozent Rabatt im Conti-Motorradshop

In seinem Zweiradwebshop unter bikeshop.continental-reifen.de/motorrad.html hat Continental eine Glückradaktion gestartet. Wer dort seine E-Mail-Adresse hinterlässt, kann im Anschluss per Mausklick einen Rabatt in Höhe von 15, 20, 25 oder 40 Prozent erdrehen. Der so erspielte Rabattcode soll dann bei einer Bestellung eingegeben werden können. Das Conti-Glücksrad dreht sich Unternehmensangaben zufolge noch bis zum 24. Dezember. cm