Lkw-Profil „XT-100HD” von Apollo für den indischen Markt

Für seinen Heimatmarkt Indien hat Apollo Tyres einen neuen Lkw-Diagnonalreifen vorgestellt. Mit dem „XT-100HD“ genannten Profil trägt der Anbieter eigenen Worten zufolge dem Umstand Rechnung, dass im indischen Ersatzmarkt nach wie vor noch eine vergleichsweise hohe Nachfrage nach Reifen diagonaler Bauweise besteht. Wie Apollo sagt, entfällt derzeit erst rund die Hälfte aller der in Indien abgesetzten Lkw-Reifen auf das Radialsegment. Mit dem „XT-100HD“ will der Hersteller vor diesem Hintergrund nicht weniger als einen neuen Maßstab in Sachen Nfz-Diagonalreifen setzen, zumal für das Profil dank Technologien wie HEART (Heat Ageing Resistant Compound and Tyre Cavity) oder MMT (Modular Matrix Tread) große Tragfähigkeiten verbunden mit einer hohen Laufleistung versprochen werden. cm