„Kinergy Eco²” ist Erstausrüstung beim Fiat 500 und dem Panda

Hankook Tire kann weitere Erstausrüstungserfolge verbuchen. Denn nach Aussagen des südkoreanischen Reifenherstellers werden die Fiat-Modelle 500 und Panda ab Werk mit seinem „Kinergy Eco²” bestückt. An beiden Fahrzeugen wird das Profil demnach in der Dimension 175/65 R14 T montiert. Die Zusammenarbeit in Sachen Reifenerstausrüstung mit Fiat Chrysler Automobiles reicht – sagt Hankook selbst – allerdings schon bis 2017 zurück, als man entsprechende Lieferungen für den Tipo der italienischen Automarke aufgenommen hatte. Inklusive Fiat beliefere man aktuell weltweit 46 Automobilhersteller mit OE-Reifen (Original Equipment), sagen die Koreaner. cm