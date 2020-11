BKT hat fünf Intensivbetten zur Behandlung von Covid-19-Patienten auf eigenem Werksgelände errichtet

Der Reifenhersteller BKT hat auf dem Gelände seines Werkes im indischen Bhuj eine Krankenstation zur Behandlung von Covid-19-Patienten in Betrieb genommen. Die in nur drei Wochen gebaute Einheit verfüge laut Unternehmensangaben über fünf Intensivbetten und modernste Medizintechnik und sei mit Patientenfernüberwachung, Datenanalyse zu Diagnostik und Medizinmanagement, High-Flow-Sauerstoffgeräten, Fernkonsultationen mit Augmented Reality, weltweiter Datenverfügbarkeit für E-Konsultationen durch Cloud-Überwachungssysteme und KI-fähigem Röntgenbildgebungssystem ausgestattet, um die bestmögliche Versorgung in der BKT-Einrichtung zu gewährleisten.

