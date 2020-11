Reifen Göggel optimiert Touren durch neue Software

Entscheidende Aufgabe für den Reifenhändler oder die Kfz-Werkstatt für deren Geschäftserfolg ist die Sicherstellung einer guten Verfügbarkeit der nachgefragten Ware. Zu einer fortschreitenden Sortimentsvielfalt kommen unerwartete Saisonspitzen. Viele Autofahrer warten mit dem Kauf von Winterreifen bis die Winterverhältnisse es nicht anders zulassen. Dann sind Lieferanten gefragt, die in der Lage sind, kurzfristig die Ware bereitzustellen. Während früher große Mengen an Reifen, an die Abnehmer geliefert wurden, werden täglich kleine Bestellungen abgewickelt. Leider geht diese Entwicklung zulasten der Umwelt und hinterlässt einen ökologischen Fußabdruck und verursacht Tonnen von CO2. Reifen Göggel hat eine digitale Lösung zur Optimierung der Zustellung der Pakete installiert, um eine unnötige Kilometerleistung zu vermeiden.

