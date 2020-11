Nach langem Streit – Borbet hat in Solingen einen neuen Betriebsrat

Im Juni 2020 wurde der Betriebsrat von Borbet in Solingen aufgelöst. Das war das Ende eines monatelangen Streits zwischen dem Betriebsrat und der Borbet-Geschäftsführung. Aufgelöst wurde er vom Landesarbeitsgericht Düsseldorf. Am heutigen 12. November wurde in Solingen ein neuer Betriebsrat gewählt. Der 1. Vorsitzende ist jetzt Adam Haida aus der IT-Abteilung und der 2. Vorsitzende Ugur Kaymaz Haus dem Bereich Oberflächen/Lackiererei. In weiteren Sitzungen während der kommenden Woche werden der BR- Ausschuss sowie die Freigestellten gewählt. christine.schoenfeld@reifenpresse.de