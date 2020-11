Reifen und Räder im Wert von 100.000 Euro gestohlen

Kompletträder im Wert von 100.000 Euro wurden aus einem Autohaus in Bad Sülze (Vorpommern-Rügen) geklaut. Wie die Polizei mitteilte, brachen die bisher unbekannten Täter am vergangenen Wochenende einen Container auf, in dem die Kompletträder lagerten. Die Polizei geht von organisierter Kriminalität aus. cs