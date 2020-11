Heiko König eröffnet Reifenhandel mitten in der Corona-Pandemie

Im Oktober hat Heiko König einen Reifenhandel in Eschenbach in der Oberpfalz eröffnet. Der gelernte Kfz-Mechatroniker hat schon seit 15 Jahren immer nebenbei mit Reifen gehandelt. „Ich habe bei einem Teilehändler im Lager gearbeitet und wurde immer wieder von Bekannten gefragt, ob ich Reifen besorgen könnte. Reifen sind meine Leidenschaft“, so König.

