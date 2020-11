NRZ-Ranking „Gewinner und Verlierer“: Große Mehrheit reüssiert in Winter- und Ganzjahresreifentests

Auch in der aktuellen Winter- und Ganzjahresreifen-Testsaison zeigt sich einmal mehr: Das Gros der Reifen, die im deutschen Markt relevant sind, befinden sich technologisch auf einem guten, wenn nicht gar auf einem sehr guten Niveau und werden von den Reifentestern der großen Zeitschriften und Automobilklubs entsprechend empfohlen. Unter den 197 Reifenprofilen, die in einem der aktuellen großen Tests auf Herz und Nieren geprüft wurden, fielen dennoch immerhin 33 als mangelhaft bzw. nicht empfehlenswert auf, während 36 weitere als ausreichend bzw. bedingt empfehlenswert quasi mit einem blauen Auge davonkamen. Die große Mehrheit von immerhin 128 oder 65 Prozent der für die aktuelle Saison getesteten Profile konnte in den Tests mehr oder weniger reüssieren. Auch wenn sich die Produkte der großen Premiumreifenhersteller per Definition in der Spitze unseres NRZ-Rankings der „Gewinner und Verlierer der Winter- und Ganzjahresreifen-Testsaison 2020/2021“ drängen, machen Sie die Siege in den großen Tests üblicherweise nicht immer unter sich aus, genauso wie sich mal das eine oder andere Profil eines renommierten Herstellers ins Mittelfeld verirrt.

In unserem neuen NRZ-Ranking zeigen wir Ihnen, wer in der aktuellen Testsaison gut abgeschnitten hat und wer eben nicht oder nicht ganz; die „Gewinner und Verlierer der Winter- und Ganzjahresreifen-Testsaison 2020/2021“ halt. Hier gelangen Sie zum PDF „Gewinner und Verlierer“.