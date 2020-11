Personelle VerÃ¤nderung bei Wheelworld

Bianca Krüger hat Ende Oktober Wheelworld verlassen. Sie habe in ihrer Funktion als Leiterin Kundenservice die Entwicklung des Unternehmens von Beginn an mitgeprägt, heißt es bei Wheelworld. Ihr Nachfolger ist Andreas-Markus Gersten. Er hat die Leitung des Vertriebsinnendienstes übernommen und ist unter der Telefonnummer 039452-48280 oder per E-Mail (amg@wheelworld.de) zu erreichen. cs