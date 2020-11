Ganzjahresreifen von Syron Tires in neun weiteren Dimensionen verfügbar

Die Reifenmarke Syron Tires erweitert das Größenangebot des “Premium 4 Seasons”. Der Ganzjahresreifen ist der Nachfolger vom “365 Days “-Pneu und jetzt in neun Dimensionen in 18, 19 und 20 Zoll auf Lager. Der Ganzjahresreifen habe einen höheren Silika-Anteil und in Kombination mit seinem speziellen Reifenprofil werde laut Hersteller eine “hervorragende Haftung bei allen Straßenbedingungen” erreicht. Das V-förmige Laufflächenprofil mit breiten Rillen sorge dabei für die Verdrängung von Wasser und Schnee, während das mehrfach überkreuzte Lamellen-Design mit den versetzten Blöcken zu mehr Fahrstabilität bei jeder Geschwindigkeit führe, heißt es bei Berlin Tires Europa. cs