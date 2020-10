Der Skoda Octavia läuft auf Kumho Ecsta PS71 vom Band

Kumho Tyre rüstet ab sofort den Skoda Octavia mit dem Ultra High Performance Reifen Ecsta PS71 in der Größe 205/60 R16 92V aus. Der Octavia wird im tschechischen Mlada Boleslav produziert und belegte im vergangenen Jahr in Deutschland unter allen Neuzulassungen den achten Rang. Insoo Kim, Senior Vice President und verantwortlich für den Vertrieb von Erstausrüstungsreifen bei Kumho Tyre: „Um unsere Partnerschaft mit Skoda zu stärken, sponsern wir zudem als Premium-Partner auch in der Saison 2020/2021 den tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav, bei dem Skoda Auto weiterhin als Hauptsponsor fungiert.“ Der Reifen ist insgesamt in 44 Größen von 16 bis 20 Zoll erhältlich. cs