Bridgestone wieder im STOXX Global ESG Leaders Index gelistet

Bridgestone wurde im zweiten Jahr in Folge im STOXX Global ESG Leaders Index aufgenommen, einem Aktieninvestmentindex, der sich auf ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) konzentriert. Dies hat das Unternehmen jetzt bekanntgegeben.

Der STOXX Global ESG Leaders Index ist ein Aktienindex, der von der Schweizer STOXX Ltd., einer Tochtergesellschaft der Deutschen Börse AG, gesteuert wird. In diesem Index sind Unternehmen notiert, welche die erforderlichen Kriterien gemäß den Erhebungen von Sustainalytics1 aus den Niederlanden bei 1.800 großen Unternehmen erfüllen. Die Aufnahme von Bridgestone in den STOXX Global ESG Leaders Index 2020 reflektiert den hohen Wert der verschiedenen sozialen Initiativen des Reifenherstellers, heißt es aus dem Unternehmen. cs