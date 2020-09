Zwei neue Werkstattersatzwagen für Reifen Lorenz

Um die durchgehende Mobilität seiner Kunden während eines Werkstattaufenthalts zu gewährleisten, setzt Reifen Lorenz auch in Zukunft auf Werkstattersatzwagen in Kooperation mit dem Reifenhersteller Matador, einer Marke der Continental Reifen Deutschland GmbH. So wurden jetzt an die Filialen in Feuchtwangen und Leipzig (Torgauer Straße) je ein neuer Opel Corsa übergeben. Ein bereits bestehender Ersatzwagen, ein Opel Adam, ist ab sofort in der Filiale Fürth (Schwabacher Straße), verfügbar. cs