Tire Cologne 2021 findet statt

Oliver Frese, COO der Koelnmesse, bestätigte heute Morgen auf der BRV-Mitgliederversammlung, dass 2021 die Tire Cologne als “Extra Edition” stattfinden wird; die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit dem BRV gefallen. Dabei werde die “kompakte Präsenzmesse” in Köln um vielfache “digitale Elemente” ergänzt. Der Termin ist vom 18. bis 20. Mai 2021, also drei statt vier Tage. Mehr später auf Reifenpresse.de. ab