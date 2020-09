OZ hat spezielle Edition für den Suzuki Jimny im Programm

OZ hat mit dem „Sparco Dakar Jimny“ ein markantes Zehnspeichenrad für den Suzuki im Programm. Das Rad ist neben dem Finish in „Matt Black Lip Polished“ auch im dunkelgrauen „Matt Dark Grey Lip Polished“ TÜV-geprüft und mit Gutachten ab sofort verfügbar. Für überzeugte Suzuki-Markenfans bietet OZ das kompakte Offroadrad in 16 Zoll „OE Cap Ready“ zur Verwendung mit den originalen Suzuki-Radkappen an. Zudem ist das Sparco-Dakar-Rad in 7,5×17 Zoll in Planung, heißt es beim Räderhersteller. cs