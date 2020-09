Lothar Günther stirbt im Alter von 70 Jahren

Am vergangenen Sonnabend ist Lothar Günther im Alter von 70 Jahren verstorben. Günther leitete das Unternehmen Reifen Günther Hans Günther GmbH & Co. KG fast 50 Jahre „mit großem Engagement“, wie es dazu in einem Nachruf der Geschäftsführung und der Belegschaft heißt. Lothar Günther habe dabei „das Unternehmen und auch die darin tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets über seine eigenen, persönlichen Belange gestellt und es mit großem Weitblick und Augenmaß zu der heutigen bedeutsamen Marktposition geführt“. Reifen Günther mit Sitz in Diepholz ist heute mit 24 Niederlassungen in Nordwestdeutschland vertreten und zählt damit zu den größten unabhängigen Reifenfachhändlern Deutschlands. Das Unternehmen wird heute von Sebastian Günther und Simon Harenbrock geführt. ab