Goodyear veröffentlicht seinen jüngsten „Corporate Responsibility Report“

Der Goodyear-Konzern hat seinen jüngsten „Corporate Responsibility Report“ veröffentlicht. In dem 65-seitigen Dokument, das Sie hier in englischer Sprache finden können, fasst der US-amerikanische Reifenhersteller seine entsprechenden unternehmerischen Aktivitäten für 2019 zusammen. „Ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie von Goodyear ist unser Engagement für nachhaltige Prozessen, Materialien und Programme, die helfen können und Unterstützung für Menschen, Gemeinschaften und die Umwelt bereitstellen. Dieses Engagement ist kein Nachtrag zur Strategie, sondern ein wesentliches Element davon, das mit allem verbunden ist, was wir tun.“ ab