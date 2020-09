Nürburgring lässt Zuschauer zum nächsten DTM-Rennwochenende zu

Eine gute Nachricht für alle Motorsportfans: Wenn die DTM am kommenden Wochenende auf dem Nürburgring ihre Fortsetzung findet, dann dürfen endlich und erstmals wieder seit Beginn der Corona-Krise Zuschauer live am Kurs dabeisein. Wie der Veranstalter mitteilt, sollen die Tribünen 3, 3a und 4a für die beiden Rennen (Sonnabend und Sonntag) für eine limitierte aber nicht benannte Anzahl an Zuschauern geöffnet werden; der Ticketverkauf laufe bereits online. Ob auch an dem darauffolgenden zweiten Rennwochenende Zuschauer zum Nürburgring zugelassen werden könnten, sei derzeit noch nicht beschlossen. ab

Mehr dazu unter: www.dtm.com