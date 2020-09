GRI stellt neue Internetseite online – „Globale Vision“

Global Rubber Industries (GRI) hat eine neue Internetseite veröffentlicht. Wie der Spezialreifenhersteller dazu schreibt, biete die neue Onlinepräsenz nicht nur eine verbesserte Navigation bzw. Nutzerführung, sondern wende sich speziell auch an Landwirte, Bauarbeiter und Staplerfahrer, „die die Welt bewegen“. Demnach wende sich die neue Internetseite, die unter gritires.com zu finden ist, an Vertriebspartner genauso wie auch an Endverbraucher. GRIs Kunden sollten auf der Seite „die Qualität von Forschung und Entwicklung erleben, zu der ein Unternehmen aus Sri Lanka mit globaler Vision fähig ist“, betonte dazu Dr. Mahesha Ranasoma, CEO des Spezialreifenherstellers. GRI bietet vornehmlich Landwirtschafts-, EM- und Industriereifen an. Die neue Internetseite ich auch in deutscher Sprache verfügbar. ab