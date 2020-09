Hämmerling erweitert sein Athos-Lkw- und Busreifenangebot

Hämmerling – The Tyre Company ist seit zehn Jahren mit Nutzfahrzeugreifen seiner Eigenmarke Athos am internationalen Markt aktiv. Wie es dazu jetzt vom Sitz des Unternehmens in Paderborn heißt, habe man das Sortiment an Athos-Lkw- und Busreifen – „trotz schwieriger Zeiten und Corona“ – um etliche neue Größen und Profile erweitert. „Wir freuen uns, dass wir die Entwicklung unseres Athos-Lkw-Reifens ohne Verzögerung vorantreiben konnten und unseren Kunden jetzt ein erweitertes Portfolio anbieten können“, schreibt Hämmerling dazu und ergänzt: „Für uns ist dies ein großer Schritt, um die Marke Athos weiter im Markt zu stärken.“

