Vipal Rubber präsentiert vier neue Winterprofile für den europäischen Markt

Vipal Rubber, einer der weltweit führenden Hersteller von Produkten für Reifenrunderneuerung, „konzentriert sich ständig auf Innovationen und bietet Produkte an, die den Anforderungen der Märkte entsprechen, in denen das Unternehmen tätig ist“. So präsentierte das Unternehmen vor Kurzem vier neue Laufstreifen speziell für den europäischen Markt: VT105, VT115, VL105 und VL170A. Mit diesen Einführungen erweitert Vipal Rubber sein Angebot an Laufstreifen mit 3PMSF-Zertifizierung, die gerade bei winterlichen Wetterverhältnissen „Sicherheit und Qualität bieten“ sollen, heißt es dazu vonseiten des brasilianischen Anbieters.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



