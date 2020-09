Heuver Banden auch bei EM-Reifen als Vollsortimenter aktiv

Heuver Banden zählt in Europa zu den führenden Großhändlern im Geschäft mit OTR- und Nutzfahrzeugreifen, was demnach auch und vor allem auf das Segment der EM-Reifen zutrifft. Dabei ist das Unternehmen aus dem niederländischen Hardenberg nicht nur Ansprechpartner und Lieferant für fast alle Premiummarken, sondern biete seit 2006 auch intensiv Reifen seiner Hausmarke Aeolus an. „Was viele nicht wissen ist, dass Aeolus in China im OEM-Bereich zu den Top-3-Marken gehört“, sagt Bert van‘t Holt, Produktmanager EM-Reifen bei Heuver. „Wir und auch unsere Kunden sind sehr zufrieden mit Aeolus. Deswegen trauen wir uns auch, eine 80-Prozent-Stundengarantie auf Aeolus-EM-Reifen abzugeben“, so van‘t Holt weiter.

