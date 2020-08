Hankook und Star-Violinist David Garrett haben Hymne der UEFA Europa League neu arrangiert

Hankook hat zusammen mit Star-Violinist David Garrett die offizielle Hymne der UEFA Europa League neu arrangiert. Das Musikvideo mit dem Arbeitstitel „Symphony of Silence“ soll dabei die Gefühle ausdrücken, die leere Stadien in diesen schwierigen Zeiten bei den Fans in der gesamten Sportwelt auslösen. Das Video wird am heutigen Donnerstag (20. August), also einen Tag vor dem Finale der UEFA Europa League 2020 ab 21 Uhr (Sevilla gegen Inter Mailand) über die Social-Media-Kanäle von Hankook ausgestrahlt.

