Pkw-Markt in der Schweiz auch im Juli mit zweistelligem Rückgang

Auch der Pkw-Markt in der Schweiz hatte auch zu Beginn des zweiten Halbjahres weiter mit den schwierigen Marktbedingungen zu kämpfen. Im abgelaufenen Juli konnten knapp 22.300 Pkw-Neuanmeldungen registriert werden, was im Vergleich zum Vorjahresmonat einen weiteren Rückgang von 11,7 Prozent bedeutete. Damit lag der Pkw-Markt bereits den siebten Monat in Folge mit zweistelligen Prozentwerten im Minus. Die Zulassungen leichter Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen gingen um sechs Prozent zurück und rückten damit abermals näher an das Vorjahresniveau heran.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login