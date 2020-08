Wenzel Industrie vermarktet jetzt Maxam-Reifen exklusiv

Gerade hatten die Interpneu-Handelsgesellschaft und Maxam verkündet, ihre exklusive Zusammenarbeit bei der Vermarktung von AS- und EM-Reifen nicht zu verlängern, da meldet sich die Wenzel Industrie GmbH zu Wort. Seit dem 1. August hat das Unternehmen der Onyx Group die exklusive Vermarktung der Maxam-Reifen für die Region DACH übernommen. Das Lieferprogramm umfasse vorerst EM-, MPT- und Bagger-Reifen. Jean-Paul Spijker, Geschäftsführer bei Wenzel Industrie, begrüßt diesen Zuschlag und führt aus, dass man nunmehr gut aufgestellt sei und auch den Bereich EM-Reifen in vielen Dimensionen wieder anbieten kann. Maxam Tire North America Inc. liefere auch in die Erstausrüstung wie unter anderem an Caterpillar. cs