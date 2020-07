Gundlach: Erste Aktionen mit Exklusivmarke GT Radial gestartet

Im Juni gab Gundlach den wiederaufgenommenen Exklusivvertrieb der Reifenmarke GT Radial bekannt. Bereits zu diesem Zeitpunkt kündigten Händler und Hersteller die Unterstützung ihrer Kunden mittels eines nachhaltigen und umfangreichen Marketingplans an, aus welchem nun erste Aktionen in die Tat umgesetzt werden. Mit dem neuen Bewegtbildformat „GT Radial Total“ bietet die Reifenmarke zusammen mit Gundlach ein Pendant auf die klassische Produktschulung an, mit der Kunden per Newsletterzugang auf Infovideos zum Hersteller, zu Produkten und deren Eigenschaften zugreifen können. Parallel dazu bietet Gundlach die momentan angebotenen „GT Radial Testwochen“ an.

