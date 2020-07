Trelleborg ernennt Nachfolger von scheidendem CFO Ulf Berghult

Der Trelleborg-Konzern erhält einen neuen Chief Financial Officer (CFO). Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sei Fredrik Nilsson zum Nachfolger von Ulf Berghult ernannt worden, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch hin verlassen will. Der Wechsel an der Spitze des Finanzressorts des schwedischen Unternehmens soll im ersten Quartal des kommenden Jahres vollzogen werden. ab